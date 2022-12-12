Тиль Швайгер ответил Лайфу на 7 главных вопросов о роли в российском фильме "Шпион"

Звезда фильмов "Достучаться до небес" и "Бесславные ублюдки" Тиль Швайгер ответил на семь главных вопросов о съёмках в российско-немецком фильме "Шпион" в интервью Лайфа. Он рассказал, что согласился сыграть отца Ангелы Меркель после беседы с продюсером кинокартины Александром N, поскольку понял, что лента найдёт отклик у международной аудитории, а сама идея раскрыть историю любви в обстановке холодной войны показалась ему очень трогательной.

Говоря о личности самой Ангелы Меркель, Швайгер отметил, что считает политика сильной и приятной женщиной. В ответ на вопрос, не боится ли он критики из-за съёмок в российском кино, актёр признался, что нет.

"N Films — международная кинокомпания. С нетерпением ждём начала работы с нашей многонациональной мультиталантливой командой. Кроме того, мы уже работали с режиссёром Томасом Яном над фильмом "Достучаться до небес", — сказал собеседник Лайфа.

Готовиться к роли он пока не начал, но уже понял, что ситуация в мире — это единственная преграда для создания этого фильма. Если бы не было кризиса, картина находилась бы уже в производстве, уверен Тиль.

Актёр хотел бы обсудить свою роль с Ангелой Меркель и выслушать её рассказы об отце. Однако таких договорённостей с экс-канцлером ФРГ пока нет. Швайгер решил поговорить об этом с продюсером картины. Сравнивать свою жизнь с событиями в фильме он не рискует.

"В жизни обычного человека и шпиона всё по-разному. Хоть я и актёр, а мою жизнь нельзя назвать обычной, всё же она далека от того, что пережили эти люди, служившие в период холодной войны. Не могу сравнивать", — заметил Тиль.