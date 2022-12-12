США призвали допустить россиян к Олимпиаде-2024, но с одним условием

Олимпийский комитет США (USOPC) совместно с Паралимпийским комитетом призвал допустить спортсменов России и Белоруссии к участию в Олимпиаде 2024 года. О резкой смене позиции заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс в беседе с газетой The Wall Street Journal.

В интервью глава USOPC признала, что данный факт хоть и "неприятно осознавать", но отсутствие российских спортсменов на соревнованиях "действительно отбрасывает нас назад". Она подчеркнула, что участие россиян и белорусов крайне важно для всего Олимпийского движения.

Однако Лайонс указала, что комитет выступает против участия атлетов под национальным флагом, "в то время как их страны находятся под санкциями". Кроме того, существует риск того, что некоторые государства запретят участвовать россиянам в соревнованиях на их территории, добавила она.