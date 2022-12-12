Неизвестный выстрелил в школьника в Кузьминском лесопарке в Москве
В Москве с пулевым ранением был госпитализирован ученик 11-го класса одной из школ города, пишет РБК со ссылкой на источники в столичной полиции. О происшествии медики сообщили правоохранителям.
"Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов (11 декабря. — Прим. Лайфа)", — заявил источник.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 12-летний мальчик утонул в ванне, надышавшись угарным газом из-за установленного с нарушениями водонагревателя. Трагедия произошла в арендованной квартире, которую сняла посуточно приехавшая отдохнуть в столице семья из Иркутска.
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