Неизвестный выстрелил в школьника в Кузьминском лесопарке в Москве

В Москве с пулевым ранением был госпитализирован ученик 11-го класса одной из школ города, пишет РБК со ссылкой на источники в столичной полиции. О происшествии медики сообщили правоохранителям.

"Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов (11 декабря. — Прим. Лайфа)", — заявил источник.