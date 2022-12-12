Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 12:59

Неизвестный выстрелил в школьника в Кузьминском лесопарке в Москве

В Москве с пулевым ранением был госпитализирован ученик 11-го класса одной из школ города, пишет РБК со ссылкой на источники в столичной полиции. О происшествии медики сообщили правоохранителям.

"Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов (11 декабря. — Прим. Лайфа)", заявил источник.

В Подольске неадекват избил и раздел заступившегося за подростков мужчину

В Подольске неадекват избил и раздел заступившегося за подростков мужчину

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 12-летний мальчик утонул в ванне, надышавшись угарным газом из-за установленного с нарушениями водонагревателя. Трагедия произошла в арендованной квартире, которую сняла посуточно приехавшая отдохнуть в столице семья из Иркутска.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров