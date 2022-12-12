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12 декабря, 12:49

В Петербурге появится Ассоциация президентских библиотек четырёх стран СНГ

<p>Подписание протокола о намерениях в рамках создания Ассоциации президентских библиотек. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-12/v-peterburge-sozdadut-assotsiatsiyu-prezidentskih-bibliotek" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник" </a>/ Роман Королёв</p>

Подписание протокола о намерениях в рамках создания Ассоциации президентских библиотек. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Роман Королёв

В Санкт-Петербурге будет создана Ассоциация президентских библиотек, одна из целей — предоставление доступа к мировым культурным ценностям. В рамках проекта запланированы круглые столы, конференции и совещания. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", уточняя, что протокол о намерениях уже подписан.

"Решение о создании ассоциации было достигнуто между библиотеками четырёх стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России. Этот протокол позволяет запустить процедуры подготовки учредительных документов", — пояснил гендиректор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юрий Носов.

Ассоциация укрепит сотрудничество входящих в неё стран и поможет "обмену опытом в области информационно-аналитического обеспечения органов власти и обмену ресурсами по вопросам истории, права, экономики, политики", отметил начальник Управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами Президента Российской Федерации Сергей Гриневич.

"Данная инициатива представляется нам глубоко символичной в юбилейный год установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Наше взаимодействие внесёт весомый вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами", — добавил директор Библиотеки первого президента Республики Казахстан Темирболат Бакытжан Берикбайулы.

Ожидается, что с созданием ассоциации библиотеки выйдут на качественно новый уровень, а граждане смогут получить доступ к большим источникам информации и широкие возможности для их изучения.

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Татьяна Миссуми

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