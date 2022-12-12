В Петербурге появится Ассоциация президентских библиотек четырёх стран СНГ
Подписание протокола о намерениях в рамках создания Ассоциации президентских библиотек. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Роман Королёв
В Санкт-Петербурге будет создана Ассоциация президентских библиотек, одна из целей — предоставление доступа к мировым культурным ценностям. В рамках проекта запланированы круглые столы, конференции и совещания. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", уточняя, что протокол о намерениях уже подписан.
"Решение о создании ассоциации было достигнуто между библиотеками четырёх стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России. Этот протокол позволяет запустить процедуры подготовки учредительных документов", — пояснил гендиректор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юрий Носов.
Ассоциация укрепит сотрудничество входящих в неё стран и поможет "обмену опытом в области информационно-аналитического обеспечения органов власти и обмену ресурсами по вопросам истории, права, экономики, политики", отметил начальник Управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами Президента Российской Федерации Сергей Гриневич.
"Данная инициатива представляется нам глубоко символичной в юбилейный год установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Наше взаимодействие внесёт весомый вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами", — добавил директор Библиотеки первого президента Республики Казахстан Темирболат Бакытжан Берикбайулы.
Ожидается, что с созданием ассоциации библиотеки выйдут на качественно новый уровень, а граждане смогут получить доступ к большим источникам информации и широкие возможности для их изучения.
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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге уже 28 декабря откроется филиал Государственного музея спорта. Он будет находиться в историческом здании в центре города. Посетители смогут увидеть настоящие спортивные раритеты, рассказывающие как о достижениях Северной столицы, так и о тех, кто жил здесь и приносил городу славу.
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