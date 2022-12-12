Кардиолог дал москвичам 5 советов, как пережить тропические ливни в декабре без вреда для здоровья
Врач Васильев дал москвичам 5 советов, как пережить тропические дожди середины декабря
Кардиолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев в беседе с Лайфом рассказал, как пережить ненастную погоду середины декабря. Столицу неожиданно накрыли тропические дожди, которые продержатся до середины недели.
1. Нужно одеваться по погоде. Если влажно, идёт дождь или снег, в первую очередь следует надеть непромокаемую обувь, а также не забыть про шапку, капюшон и перчатки. Если холодно, то стоит утепляться с помощью многослойной одежды или термобелья. Не нужно пренебрегать шерстяными носками и шарфом.
2. В переменчивую погоду легче всего распространяются вирусные заболевания, поэтому необходимо усилить карантинные мероприятия: ношение масок в общественном месте, мытьё рук, профилактический приём витаминов, соблюдение режима питания и сна.
3. Декабрь отличается барическими скачками, поэтому, чтобы не усугублять атмосферное воздействие на организм, рекомендуется уменьшить приём алкоголя, объём физических нагрузок и других стрессов.
4. Кроме того, последний месяц в году — это время повышенного травматизма. Опасность представляют обледеневшие дороги, ступеньки, снег на крышах и балконах, поэтому нужно соблюдать осторожность при передвижении как пешком, так и на машине.
5. Следует аккуратно принимать препараты, назначенные врачом.
В столичном регионе бушует непогода. После снегопада, прошедшего в выходные, в Москву пришла "мощная оттепель", город накрыли тропические дожди. Уже побит рекорд 1960 года по осадкам. И не исключено, что до конца дня он ещё может обновиться из-за непрекращающегося ливня. При этом синоптики предупредили, что к середине недели погода резко изменится и в регион вернутся холода и снегопад.
ТАСС / Гавриил Григоров