Главы МИД стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Такой вывод сделало агентство ТАСС после публикации повестки дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС. Судя по всему, санкционный проект вернули на рассмотрение постпредов.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу утром в понедельник также заявил, что разногласия между странами ЕС сохраняются и утверждение санкций может быть отложено .

Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу антироссийских ограничений в Евросоюзе нет.



