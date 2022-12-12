МИД России упрекнул Австралию в лицемерии

Нежелание расследовать убийства мирных жителей в Афганистане австралийскими военными говорит о лицемерии политической верхушки Канберры, заявили в МИД России. В министерстве подчеркнули, что призывающая к "миропорядку, основанному на правилах", страна на деле сама придерживается двойных стандартов.

"Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах", защите прав человека, уважению международного права и т.п., но на деле придерживающегося двойных стандартов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что Канберра стремится "отретушировать" или "положить под сукно" результаты проведённого расследования фактов преступлений военными Австралии в Афганистане (доклад Бреретона) на фоне требований привлечения виновных к ответственности.

"За два года, прошедших с момента опубликования доклада Бреретона, его главные рекомендации, по сути, остаются невыполненными, хотя и предыдущий глава кабинета Скотт Моррисон, и нынешний премьер-министр Энтони Альбанезе обещали это сделать", — отметили в МИД России.

К уголовной ответственности не был привлечён ни один из 19 действующих или экс-военных, в отношении которых были получены доказательства совершений ими преступлений в Афганистане, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.