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12 декабря, 12:11

Экономист Беляев связал возвращение пятирублёвых банкнот с подорожанием металлов

Монеты из металла, в состав которых входят никель и медь, стало слишком дорого производить. Скорее всего, именно по этой причине в оборот вернутся пятирублёвые купюры. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он пояснил, что необходимые для отлива монет металлы сейчас значительно выросли в цене. В частности, речь идёт о меди и никеле. Вместе с тем такие сплавы в данный момент более необходимы в иных областях экономики, например в электронике и IT-технологиях.

"Так что это стало просто экономически нецелесообразно. При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги. Ничто не будет объявлено незаконным платёжным средством", — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил, что банкноты номиналом пять и десять рублей могут вернуться уже в следующем году. Кроме того, в 2023-м россияне смогут увидеть и новые сторублёвые купюры. Он отказался прямо ответить на вопрос, когда точно можно ждать выхода пятирублёвых банкнот в оборот, но добавил, что "годовые контракты с Банком России и контракт 2022 года уже фактически исполнены".

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Центральный банк России

Оксана Попова

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