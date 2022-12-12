Экономист Беляев связал возвращение пятирублёвых банкнот с подорожанием металлов

Монеты из металла, в состав которых входят никель и медь, стало слишком дорого производить. Скорее всего, именно по этой причине в оборот вернутся пятирублёвые купюры. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он пояснил, что необходимые для отлива монет металлы сейчас значительно выросли в цене. В частности, речь идёт о меди и никеле. Вместе с тем такие сплавы в данный момент более необходимы в иных областях экономики, например в электронике и IT-технологиях.

"Так что это стало просто экономически нецелесообразно. При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги. Ничто не будет объявлено незаконным платёжным средством", — подчеркнул эксперт.