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12 декабря, 12:01

В Японии на 75-м году жизни умер "король песен для аниме" Итиро Мидзуки

В Японии в возрасте 74 лет скончался певец и композитор Итиро Мидзуки

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichiro_Mizuki_20070706_Japan_Expo_03.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Georges Seguin</p>

Обложка © Wikipedia / Georges Seguin

В Японии на 75-м году жизни скончался певец и композитор Тосио Хаякава, более известный под псевдонимом Итиро Мидзуки. Свою славу он приобрёл благодаря саундтрекам к аниме.

О смерти музыканта сообщило агентство The Japan News. Долгое время Хаякава боролся с раком лёгких, но болезнь одержала верх. Композитор ушёл из жизни на прошлой неделе.

Наиболее популярен Хаякава стал после создания так называемых опенингов (заглавных композиций) к анимационным сериалам Mazinger Z ("Мазингер Зет", 1972–1974 годы) и Space Pirate Captain Harlock ("Космический пират Капитан Харлок", 1977–1979 годы). Всего же в течение жизни композитор сумел написать и исполнить более 1200 музыкальных произведений, многие из которых были использованы в аниме.

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Максим Плетнёв

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