Кремль не видел от США попыток усадить Зеленского за стол переговоров
Песков: Кремль не видит, чтобы США поощряли Зеленского к мирным переговорам
Москва не видит никаких усилий Вашингтона, чтобы склонить Украину к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам неизвестно о том, чтобы США как-то поощряли [президента Украины Владимира] Зеленского к мирным переговорам", — сказал он.
Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможности телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Пескова, запросов на этот счёт от Вашингтона не поступало.
Как сообщалось, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По утверждению последнего, стороны обсуждали "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерию, защиту инфраструктуры" и вопросы энергетики.
ТАСС / Сергей Бобылев