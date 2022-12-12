Кремль не видел от США попыток усадить Зеленского за стол переговоров

Москва не видит никаких усилий Вашингтона, чтобы склонить Украину к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о том, чтобы США как-то поощряли [президента Украины Владимира] Зеленского к мирным переговорам", — сказал он.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможности телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Пескова, запросов на этот счёт от Вашингтона не поступало.