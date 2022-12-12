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12 декабря, 11:54

Кремль не видел от США попыток усадить Зеленского за стол переговоров

Песков: Кремль не видит, чтобы США поощряли Зеленского к мирным переговорам

Москва не видит никаких усилий Вашингтона, чтобы склонить Украину к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о том, чтобы США как-то поощряли [президента Украины Владимира] Зеленского к мирным переговорам", — сказал он.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможности телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Пескова, запросов на этот счёт от Вашингтона не поступало.

Почему Байден заговорил о переговорах с Путиным сейчас

Почему Байден заговорил о переговорах с Путиным сейчас

Как сообщалось, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По утверждению последнего, стороны обсуждали "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерию, защиту инфраструктуры" и вопросы энергетики.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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