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12 декабря, 11:45

Песков назвал новой новеллой идею разрешить россиянам голосовать на выборах с 16 лет

Песков: У Кремля нет позиции по законопроекту о снижении возраста для голосования до 16 лет

В Кремле воздержались от преждевременной оценки законопроекта о снижении возраста, с которого граждане России смогут голосовать на выборах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, насколько уместным считают в Кремле внесённый депутатами ЛДПР и сенатором Иваном Абрамовым в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам РФ голосовать с 16 лет.

Россиянам могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Россиянам могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Ранее Дума одобрила проект о наказании за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Согласно документу, уголовная ответственность грозит в случае содействия, вовлечения, призывов, склонения к совершению и финансирования диверсионных актов.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке

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