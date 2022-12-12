Песков назвал новой новеллой идею разрешить россиянам голосовать на выборах с 16 лет

В Кремле воздержались от преждевременной оценки законопроекта о снижении возраста, с которого граждане России смогут голосовать на выборах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, насколько уместным считают в Кремле внесённый депутатами ЛДПР и сенатором Иваном Абрамовым в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам РФ голосовать с 16 лет.