Песков назвал новой новеллой идею разрешить россиянам голосовать на выборах с 16 лет
Песков: У Кремля нет позиции по законопроекту о снижении возраста для голосования до 16 лет
В Кремле воздержались от преждевременной оценки законопроекта о снижении возраста, с которого граждане России смогут голосовать на выборах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, насколько уместным считают в Кремле внесённый депутатами ЛДПР и сенатором Иваном Абрамовым в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам РФ голосовать с 16 лет.
Ранее Дума одобрила проект о наказании за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Согласно документу, уголовная ответственность грозит в случае содействия, вовлечения, призывов, склонения к совершению и финансирования диверсионных актов.
Getty Images / Sefa Karacan