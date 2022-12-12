Законопроект о пожизненном сроке за диверсии допущен к I чтению в Госдуме

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Документ дополнит Уголовный кодекс РФ ст. 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", ст. 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", ст. 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нём".

Уголовная ответственность грозит в случае содействия, вовлечения, призывов, склонения к совершению и финансирования диверсионных актов. Гражданин также привлекается к уголовной ответственности за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.