Футболисты сборной Англии заберут кота, с которым подружились на чемпионате мира
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Защитники английской сборной по футболу Кайл Уокер и Джон Стоунз заберут на родину кота, которого нашли на тренировочной базе команды во время чемпионата мира в Катаре. Об этом пишет газета The Guardian.
Питомца назвали Дэйвом. Его отвезли в ветклинику, где поставят необходимые прививки и поместят на карантин, там он проведёт четыре месяца. Затем судьба кота может сложиться тремя разными вариантами: он может перейти на попечение одного из двух футболистов или же стать символом "Манчестер Сити". Этот вариант Стоунза и Уокера также устраивает.
"Мы усыновили его, я и Стоунз. Некоторым людям действительно не нравится кот, но я его люблю", — сказал Уокер в интервью медиаканалу Футбольной ассоциации Англии.
Ранее Лайф рассказывал про скандал, который разразился вокруг пресс-атташе сборной Бразилии по футболу. Во время пресс-конференции мужчина грубо выкинул запрыгнувшего на стол кота, чем вызвал массу критики.