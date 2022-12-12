Футболисты сборной Англии заберут кота, с которым подружились на чемпионате мира

Защитники английской сборной по футболу Кайл Уокер и Джон Стоунз заберут на родину кота, которого нашли на тренировочной базе команды во время чемпионата мира в Катаре. Об этом пишет газета The Guardian.

Питомца назвали Дэйвом. Его отвезли в ветклинику, где поставят необходимые прививки и поместят на карантин, там он проведёт четыре месяца. Затем судьба кота может сложиться тремя разными вариантами: он может перейти на попечение одного из двух футболистов или же стать символом "Манчестер Сити". Этот вариант Стоунза и Уокера также устраивает.

"Мы усыновили его, я и Стоунз. Некоторым людям действительно не нравится кот, но я его люблю", — сказал Уокер в интервью медиаканалу Футбольной ассоциации Англии.