Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР
Трофейная техника используется российскими военными в ДНР в боях против ВСУ после предварительного тщательного изучения специалистами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"После того как она изучена, после того как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооружённых формирований Украины, против наёмников", — уточнил он.
Также Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ