Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Трофейная техника используется российскими военными в ДНР в боях против ВСУ после предварительного тщательного изучения специалистами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"После того как она изучена, после того как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооружённых формирований Украины, против наёмников", — уточнил он.