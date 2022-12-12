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12 декабря, 09:05

Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Трофейная техника используется российскими военными в ДНР в боях против ВСУ после предварительного тщательного изучения специалистами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"После того как она изучена, после того как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооружённых формирований Украины, против наёмников", — уточнил он.

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Также Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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