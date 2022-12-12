ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 09:05
3382

Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Трофейная техника используется российскими военными в ДНР в боях против ВСУ после предварительного тщательного изучения специалистами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"После того как она изучена, после того как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооружённых формирований Украины, против наёмников", — уточнил он.

Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР
Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР

Также Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • ВСУ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar