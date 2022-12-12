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12 декабря, 09:05

Мишустин поздравил россиян с Днём Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём Конституции, который отмечается в стране 12 декабря. В ходе выступления он отметил усилия власти в соблюдении гарантий, закреплённых в документе.

"Поздравляю всех с праздником — с Днём Конституции. Это основной документ нашей страны, в нём закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные. Президентом и правительством принимаются необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер также отметил, что особое внимание власти уделяют семьям с невысокими доходами.

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Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят главный документ страны. Со знаменательным событием россиян также поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина прямо с борта МКС.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Николь Вербер

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