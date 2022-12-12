Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём Конституции, который отмечается в стране 12 декабря. В ходе выступления он отметил усилия власти в соблюдении гарантий, закреплённых в документе.

"Поздравляю всех с праздником — с Днём Конституции. Это основной документ нашей страны, в нём закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные. Президентом и правительством принимаются необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер также отметил, что особое внимание власти уделяют семьям с невысокими доходами.