Священник из Минска рассказал, что не так с конструкторами LEGO

Белорусская православная церковь предупредила верующих об опасности популярных конструкторов LEGO ("Лего") для детей. По словам протоиерея, настоятеля прихода в честь Всех Святых в городе Минске Фёдора Повного, такие игрушки "ориентируют ребёнка на инокультурные образцы" и порождают скрытую агрессию. Словом, худший выбор для новогоднего подарка.

По мнению протоиерея, дети тонко чувствуют негативный, а порой даже агрессивный подтекст игрушки. Основная претензия связана с тем, какие эмоции чаще всего выражают персонажи LEGO. Настоятель рассказал, что недавно после службы в своём храме заметил трёхлетнего мальчика, который в ожидании мамы играл на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из популярного конструктора. Со слов служителя церкви, "крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены", а один, особенно агрессивного вида — с открытым ртом и выпученными глазами, — "изображал воинственную ярость".

"Какие у тебя интересные игрушки", — обратился я к малышу, который с улыбкой протянул мне лошадку. И вот я ему говорю: "Дай мне, пожалуйста, самого доброго". Ребёнок посмотрел на каждого наездника, выразительно развёл руками и кратко ответил: "Нету!" — приводит слова Фёдора Повного сайт белорусского Общенационального телевидения (ОНТ).