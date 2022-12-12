Тренер по единоборствам организовал "бойцовский клуб" в московском баре

Подпольные бои проводились в столичном баре "Столярка". По данным канала, в полицию обратился аноним, который сообщил о происходящем в заведении и попросил приехать на место. Прибывшие правоохранители задержали 43 человек, включая организатора драк. Им оказался 31-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам Никита М. По его словам, бои проводились "ради спортивного интереса", а за аренду бара он якобы не платил. При этом каждый участник делал взнос в размере 300 рублей. Сейчас в ситуации разбирается полиция.