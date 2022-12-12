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12 декабря, 08:44

Тренер по единоборствам организовал "бойцовский клуб" в московском баре

В Москве полиция накрыла бар, в котором проводились подпольные бои

<p>Организатор подпольных боёв в столичном баре (на фото слева). Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Организатор подпольных боёв в столичном баре (на фото слева). Обложка © SHOT

Полицейские накрыли настоящий "бойцовский клуб" на востоке Москвы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Подпольные бои проводились в столичном баре "Столярка". По данным канала, в полицию обратился аноним, который сообщил о происходящем в заведении и попросил приехать на место. Прибывшие правоохранители задержали 43 человек, включая организатора драк. Им оказался 31-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам Никита М. По его словам, бои проводились "ради спортивного интереса", а за аренду бара он якобы не платил. При этом каждый участник делал взнос в размере 300 рублей. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Афиша подпольных боёв. Фото © SHOT

Афиша подпольных боёв. Фото © SHOT

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Пожилой петербуржец получил черепно-мозговую травму в результате драки в метро

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Петербурга пьяный кикбоксер с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара. В результате девушку госпитализировали, а дебошира увезли в участок.

Максим Плетнёв

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