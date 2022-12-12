Овечкин занял второе место в истории НХЛ по голам в пустые ворота противника
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился новым личным рекордом. На его счету теперь 53 гола в пустые ворота соперника, по этому показателю в истории лиги хоккеист поднялся на второе место, уступив лишь канадскому экс-форварду Уэйну Гретцки.
В сегодняшнем матче против "Виннипега" россиянин на 58-й минуте отправил шайбу в пустые ворота противника. Встреча завершилась победой "Кэпиталз" со счётом 5:2. Кроме Овечкина в этом матче себя проявили ещё два российских спортсмена: Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Напомним, что и в предыдущей игре против "Сиэтла" 37-летний Овечкин поразил пустые ворота. А также 8 декабря на встрече с командой "Филадельфия" два раза он проделал то же самое. Поэтому четыре последние шайбы хоккеист отправлял в пустые ворота.
ТАСС / AP / Nick Wass