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12 декабря, 08:16

В Челябинске по пути в больницу скончался болевший ОРВИ 10-летний мальчик

В Челябинске ребёнок с симптомами ОРВИ скончался по дороге в больницу

В Челябинске по дороге в больницу скончался 10-летний мальчик. Как сообщает телеграм-канал SHOT, школьник болел ОРВИ, однако точную причину смерти установит экспертиза.

По данным канала, третьеклассник болел с пятницы. Как рассказала мама мальчика, у него диагностировали острую респираторную инфекцию. Вчера вечером его состояние внезапно стало быстро ухудшаться. Женщина вызвала скорую помощь, но позже решила сама отвезти сына в Городскую клиническую больницу № 8. Довезти до медицинского учреждения его не удалось: он скончался в машине по дороге.

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Ранее врач Федосеенко рассказала, как не перепутать менингококковую инфекцию (МИ) с ОРВИ и гриппом. Она предупредила, что МИ способна убить человека всего за сутки, а в первые часы болезни можно чувствовать обычные для ОРВИ симптомы: повышение температуры тела, ломоту в мышцах и слабость. Однако уже через некоторое время больной перестанет реагировать на окружающих, впадёт в сопорозное состояние, а на его коже появится звёздчатая сыпь.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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