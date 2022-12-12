В Челябинске по пути в больницу скончался болевший ОРВИ 10-летний мальчик

По данным канала, третьеклассник болел с пятницы. Как рассказала мама мальчика, у него диагностировали острую респираторную инфекцию. Вчера вечером его состояние внезапно стало быстро ухудшаться. Женщина вызвала скорую помощь, но позже решила сама отвезти сына в Городскую клиническую больницу № 8. Довезти до медицинского учреждения его не удалось: он скончался в машине по дороге.

Ранее врач Федосеенко рассказала, как не перепутать менингококковую инфекцию (МИ) с ОРВИ и гриппом. Она предупредила, что МИ способна убить человека всего за сутки, а в первые часы болезни можно чувствовать обычные для ОРВИ симптомы: повышение температуры тела, ломоту в мышцах и слабость. Однако уже через некоторое время больной перестанет реагировать на окружающих, впадёт в сопорозное состояние, а на его коже появится звёздчатая сыпь.