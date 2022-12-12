Вооружённая монтажной пеной россиянка замуровала в квартире многоэтажки спящую семью

В Нижнем Тагиле неизвестная вооружилась баллоном монтажной пены и буквально замуровала целую семью в квартире жилого дома. Момент сняли камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

Неизвестная залила монтажной пеной дверь в квартиру спящей семье. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

Всё произошло в жилом доме по улице Гвардейская. На кадрах видно, как по лестнице поднимается женщина в тёмной куртке с капюшоном. Она старательно закрывает лицо, специально не поднимает голову и действует быстро: берёт баллончик и заливает пеной дверь и замочные скважины, после чего в спешке убегает.

Как рассказали пострадавшие жильцы, для них произошедшее стало полнейшим шоком. Они не на шутку испугались, учитывая, что в квартире в этот момент находился ещё и ребёнок.

"Наутро, проснувшись, неожиданно для себя мы узнали, что оказались замурованными в собственной же квартире. Кто это и почему она так поступила, для нас до сих пор остаётся загадкой", — поделились они.

Пострадавшие обратились за помощью к местным жителям, которые, возможно, могли бы узнать "пенную мстительницу" или вдруг видели что-то подозрительное. Также написано заявление в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка.