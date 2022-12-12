Лайф публикует видео начала масштабного пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Эксклюзивное видео с моментом начала пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе публикует телеграм-канал SHOT .

Момент начала пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Видео © Телеграм-канал SHOT

Сильный дождь мог вызвать короткое замыкание и пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. В МЧС присвоили пожару четвёртый номер сложности. Площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. метров.



