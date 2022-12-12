Зеленский пожаловался на уничтожение более половины инфраструктуры Украины
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении более половины инфраструктуры Украины
Российские ракетные удары уничтожили большую часть энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом.
"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов... в результате чего уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — говорится на сайте украинского президента.
В ходе разговора Зеленский также поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты ещё работающих энергообъектов". Политик назвал это особенно важным в данный момент, поскольку в стране началась зима и наступили холода.
Напомним, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам второго, стороны скоординировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие. Зеленский заявил, что они с Байденом поговорили "предметно и полезно".
Getty Images / Matt Dunham