Зеленский пожаловался на уничтожение более половины инфраструктуры Украины

Российские ракетные удары уничтожили большую часть энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом.

"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов... в результате чего уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — говорится на сайте украинского президента.

В ходе разговора Зеленский также поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты ещё работающих энергообъектов". Политик назвал это особенно важным в данный момент, поскольку в стране началась зима и наступили холода.