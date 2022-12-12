Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям
Правительство РФ дополнительно направит 3,3 миллиарда рублей на ежемесячные детские выплаты малоимущим семьям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаём целостную систему помощи по всей стране, чтобы ею могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы", — отметил глава кабмина.
Также с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты беременным женщинам и денежную помощь на детей. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично контролировать запуск этого механизма поддержки.
Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране со следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка. Для назначения пособия размер среднего дохода в семье на человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе.
ТАСС / Артём Геодакян