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12 декабря, 08:26

Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям

Правительство РФ дополнительно направит 3,3 миллиарда рублей на ежемесячные детские выплаты малоимущим семьям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаём целостную систему помощи по всей стране, чтобы ею могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы", — отметил глава кабмина.

Также с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты беременным женщинам и денежную помощь на детей. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично контролировать запуск этого механизма поддержки.

Минтруд назвал размер нового пособия для нуждающихся семей

Минтруд назвал размер нового пособия для нуждающихся семей

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране со следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка. Для назначения пособия размер среднего дохода в семье на человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова

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