Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям

Правительство РФ дополнительно направит 3,3 миллиарда рублей на ежемесячные детские выплаты малоимущим семьям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаём целостную систему помощи по всей стране, чтобы ею могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы", — отметил глава кабмина.

Также с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты беременным женщинам и денежную помощь на детей. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично контролировать запуск этого механизма поддержки.