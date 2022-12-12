Спасёт от диабета, поможет похудеть: Учёные назвали самую полезную для здоровья кашу

Как известно, блюда из пшена играют весомую роль в лечении и профилактике диабета, а также в повышении иммунитета. Однако, как выяснили учёные из Индии и Великобритании, этот вид крупы помогает и сжиганию жира. Об этом пишет журнал Frontiers in Nutrition.

"Недавний обзор влияния крупы на здоровье показал, что она благотворно влияет на лечение диабета, снижая уровень глюкозы и постпрандиальной глюкозы в крови, а также уровень гликированного гемоглобина", — сказано в материале.

Также указано, что каши из пшена улучшают липидный профиль в крови и таким образом оказывают благотворное влияние на лечение и профилактику гиперлипидемии. В числе плюсов употребления этой популярной крупы снижение артериального давления и индекса массы тела.

Блюда из пшена положительно влияют и на моторику кишечника, избавляют от запоров и способствует сжиганию жировых отложений. Как добавила диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, с молоком готовить кашу нужно утром, а вечером — на воде.