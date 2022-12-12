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12 декабря, 08:46

В России за сутки выявили 6376 новых случаев ковида

В России за сутки выявили 6376 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 632 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за сутки выздоровело 5032 пациента, а умерло 50.

За неделю показатели заболеваемости и госпитализаций на 100 тысяч населения выросли на 11%.

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Ранее Лайф сообщал о том, что штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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