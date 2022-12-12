В России за сутки выявили 6376 новых случаев ковида
В России за сутки выявили 6376 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 632 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Также за сутки выздоровело 5032 пациента, а умерло 50.
За неделю показатели заболеваемости и госпитализаций на 100 тысяч населения выросли на 11%.
Ранее Лайф сообщал о том, что штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях.
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ТАСС / Пётр Ковалёв