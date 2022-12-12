В России за сутки выявили 6376 новых случаев ковида

В России за сутки выявили 6376 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 632 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за сутки выздоровело 5032 пациента, а умерло 50.

За неделю показатели заболеваемости и госпитализаций на 100 тысяч населения выросли на 11%.