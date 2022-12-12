Врач успокоила родителей, которых пугает манная каша с комочками в меню детсадов

Молочный суп с макаронами, гречка с молоком и манная каша с комочками — так представляют себе типичное меню из детского сада беспокойные родители и не видят в этих блюдах пользы. Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, каким должно быть питание малышей и почему молочная каша — это хорошо.

По словам врача, нельзя забывать, что меню в любом дошкольном учреждении России строго регламентируется нормами СанПиН. Одно из основных требований — пища должна быть разнообразной, чтобы обеспечивать растущий организм всеми необходимыми питательными веществами и витаминами. Лушникова напомнила, что в рацион дошкольника следует включать мясо, птицу, рыбу, яйца, овощи, фрукты, крупы, бобовые, хлеб, молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло.

"Исключение одной или нескольких групп продуктов из рациона ребёнка без объективных на то причин (аллергия, непереносимость) может привести к серьёзным последствиям: снижение концентрации внимания, вялость, апатичность, замедление темпов роста и развития, частые ОРВИ и другие болезни", — объяснила собеседница Лайфа.

Она подчеркнула, что исключение животного белка из меню ребёнка — это преступление, которое может привести к серьёзным нарушениям роста и развития. А вот кормить детей консервами, маринованными продуктами, мясом диких животных, молочными продуктами с растительными жирами, газированными напитками, жареным и острым не следует. Лушникова отметила, что сегодня под влиянием модных диетологический веяний родители обеспокоены обилием в меню детсадов каш, супов и других блюд с содержанием молока.

"Молочные продукты — это хороший источник легкоусвояемого животного белка (полноценного, содержащего все незаменимые аминокислоты), некоторых витаминов и минералов. Именно молочные продукты — это лучший источник биодоступного кальция, а это очень важно, учитывая темпы роста детского организма", — рассказала диетолог.

Единственное исключение — аллергия на данные продукты у малыша. Хотя, по словам врача, при лактозной недостаточности допустимо включать в рацион небольшое количество творога, сыра и кисломолочной продукции, бактерии в их составе ферментируют большую часть лактозы. А вот от употребления цельного, сухого, сгущённого молока нужно полностью отказаться. Обычно для детей с аллергиями всегда есть альтернативное меню. С 2021 года в России действует закон, который разрешает родителям приносить в детсад свою еду, которую сотрудники учреждения должны будут просто разогреть.

Лушникова также опровергла миф о бесполезности манной каши, которая противопоказана лишь детям с непереносимостью глютена и лактозы. Врач заметила, что она мало чем уступает полезной гречневой каше, хотя по нутритивной плотности вторая всё же лидирует. О чём действительно следует беспокоиться родителям, так это о том, чтобы в детсадах не перебарщивали с сахаром, хотя без него восполнить энергозатраты ребёнка не удастся, заключила медик.