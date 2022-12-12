"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 09:11

Мощный пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать

Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе локализовали на площади 9 тысяч квадратов

<p>Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Обложка © LIFE</p>

Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Обложка © LIFE

Крупный пожар в торговом центре "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать на площади девять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:55 пожар локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — уточнили в управлении.

Сильный дождь мог вызвать короткое замыкание и пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Сильный дождь мог вызвать короткое замыкание и пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. В МЧС присвоили пожару четвёртый номер сложности. На месте работают спецслужбы.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров