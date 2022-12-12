Мощный пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать

Крупный пожар в торговом центре "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать на площади девять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:55 пожар локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — уточнили в управлении.