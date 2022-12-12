Мощный пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе локализовали на площади 9 тысяч квадратов
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Обложка © LIFE
Крупный пожар в торговом центре "Стройтракт" в Балашихе удалось локализовать на площади девять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В 11:55 пожар локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — уточнили в управлении.
Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. В МЧС присвоили пожару четвёртый номер сложности. На месте работают спецслужбы.