Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля
Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона за видео с дискредитацией ВС РФ
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Мирона Фёдорова, известного как рэпер Oxxxymiron (Оксимирон), за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Об этом информировала в понедельник пресс-служба суда.
Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео, которое он опубликовал в первый день специальной военной операции на Украине.
"24.02.2022 Фёдоров на своей странице разместил видеозапись, где идущий молодой человек в чёрном капюшоне ведёт трансляцию, начинающуюся со слов "Всем привет из Питера". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022", — сказано в постановлении суда.
Ранее Лайф рассказывал, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Oxxxymiron. Изначально не сообщалось, о каких именно материалах идёт речь, однако позже стало известно, что иск связан с песней и видеоклипом "Последний звонок".
ТАСС / AP / Pavel Golovkin