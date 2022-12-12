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12 декабря, 09:09

Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля

Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона за видео с дискредитацией ВС РФ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Мирона Фёдорова, известного как рэпер Oxxxymiron (Оксимирон), за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Об этом информировала в понедельник пресс-служба суда.

Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео, которое он опубликовал в первый день специальной военной операции на Украине.

"24.02.2022 Фёдоров на своей странице разместил видеозапись, где идущий молодой человек в чёрном капюшоне ведёт трансляцию, начинающуюся со слов "Всем привет из Питера". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022", — сказано в постановлении суда.

Ещё один трек Оксимирона могут запретить в России

Ещё один трек Оксимирона могут запретить в России

Ранее Лайф рассказывал, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Oxxxymiron. Изначально не сообщалось, о каких именно материалах идёт речь, однако позже стало известно, что иск связан с песней и видеоклипом "Последний звонок".

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ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Марина Калегина

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