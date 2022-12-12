Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Мирона Фёдорова, известного как рэпер Oxxxymiron (Оксимирон), за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Об этом информировала в понедельник пресс-служба суда.

Рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео, которое он опубликовал в первый день специальной военной операции на Украине.