Названы фигуристки, заработавшие больше всех на отстранении россиянок
Японская фигуристка Маи Михара заработала больше всех на серии Гран-при в 2022 году
Несмотря на посредственный прокат, серию Гран-при по фигурному катанию в Турине выиграла японская спортсменка Маи Михара. Для неё эта победа стала уже третьей в году, а заработала она и вовсе космическую сумму. Как пишет kp.ru, если посчитать призовые спортсменок по итогам этого года, то в топ-6 не окажется ни одной россиянки, зато будут три японки, американка, кореянка и одна бельгийка.
Так, Михара за две победы на этапах и успех в финале серии получила в общей сложности 61 тысячу долларов. Получается, что именно японка "озолотилась" больше всех на отстранении от международных соревнований российских фигуристок. На втором месте списка расположилась Изабо Левито из США с заработком в 44 тысячи долларов, а на третьем — Луна Хендрикс из Бельгии, заработавшая 43 тысячи долларов.
Примечательно, что раньше Маи Михара занимала в лучшем случае второе место на этапе Гран-при Франции в 2018 году, а в 2017 году и вовсе расположилась на пятом месте, наблюдая победительницей Евгению Медведеву. Как пишет издание, ISU добились своего и получили "зрелое женское катание", не допустив до него россиянок, которые могли бы выступить на порядок лучше вышеперечисленных девушек.
Лайф писал, что в начале июня конгресс ISU принял решение о продлении отстранения российских спортсменов, а также решил поэтапно повысить возрастной ценз на соревнованиях. А в апреле Россию и вовсе лишили права проведения традиционного этапа Гран-при.
ТАСС / EPA / RONI REKOMAA