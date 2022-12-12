Названы фигуристки, заработавшие больше всех на отстранении россиянок

Несмотря на посредственный прокат, серию Гран-при по фигурному катанию в Турине выиграла японская спортсменка Маи Михара. Для неё эта победа стала уже третьей в году, а заработала она и вовсе космическую сумму. Как пишет kp.ru, если посчитать призовые спортсменок по итогам этого года, то в топ-6 не окажется ни одной россиянки, зато будут три японки, американка, кореянка и одна бельгийка.

Так, Михара за две победы на этапах и успех в финале серии получила в общей сложности 61 тысячу долларов. Получается, что именно японка "озолотилась" больше всех на отстранении от международных соревнований российских фигуристок. На втором месте списка расположилась Изабо Левито из США с заработком в 44 тысячи долларов, а на третьем — Луна Хендрикс из Бельгии, заработавшая 43 тысячи долларов.