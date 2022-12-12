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12 декабря, 11:40

Кремль не получал от США приглашение на форум АТЭС

Песков заявил об отсутствии шагов со стороны США в связи с форумом АТЭС в 2023 году

Вашингтон не совершил никаких официальных действий в адрес Москвы по вопросу запланированного на 2023 год форума АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о планах Вашингтона пригласить Россию на мероприятие в США.

"Пока кроме сообщений [СМИ] ничего нет, и, конечно, в нынешних условиях нужно ориентироваться прежде всего на официальные источники", — подчеркнул представитель Кремля.

Россия добилась принятия министерской декларации АТЭС без пункта об Украине

Россия добилась принятия министерской декларации АТЭС без пункта об Украине

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея написал, что США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми

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