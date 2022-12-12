Кремль не получал от США приглашение на форум АТЭС

Вашингтон не совершил никаких официальных действий в адрес Москвы по вопросу запланированного на 2023 год форума АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о планах Вашингтона пригласить Россию на мероприятие в США.

"Пока кроме сообщений [СМИ] ничего нет, и, конечно, в нынешних условиях нужно ориентироваться прежде всего на официальные источники", — подчеркнул представитель Кремля.