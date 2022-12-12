Кремль не получал от США приглашение на форум АТЭС
Песков заявил об отсутствии шагов со стороны США в связи с форумом АТЭС в 2023 году
Вашингтон не совершил никаких официальных действий в адрес Москвы по вопросу запланированного на 2023 год форума АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о планах Вашингтона пригласить Россию на мероприятие в США.
"Пока кроме сообщений [СМИ] ничего нет, и, конечно, в нынешних условиях нужно ориентироваться прежде всего на официальные источники", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея написал, что США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.
ТАСС / Александр Демьянчук