Войска России отбили контратаку ВСУ у Песков и пошли в наступление

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС России на Донецком направлении. Российские военные отбили контратаку украинской армии у посёлка Пески и пошли в наступление.

"В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населённого пункта Пески ДНР", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

В ходе выполнения задач специальной военной операции российским военнослужащим удалось ликвидировать до 30 украинских бойцов, а также уничтожить две боевые машины пехоты и три пикапа.