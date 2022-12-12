Войска России отбили контратаку ВСУ у Песков и пошли в наступление
ВС России ведут наступательные бои на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС России на Донецком направлении. Российские военные отбили контратаку украинской армии у посёлка Пески и пошли в наступление.
"В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населённого пункта Пески ДНР", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
В ходе выполнения задач специальной военной операции российским военнослужащим удалось ликвидировать до 30 украинских бойцов, а также уничтожить две боевые машины пехоты и три пикапа.
А ранее Лайф писал, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике. При нанесении огневого поражения все атаки противника были отражены и подразделения украинских войск удалось отбросить на исходные позиции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ