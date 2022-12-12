В Кремле указали на необходимость реализации прав косовских сербов

Россия выступает за то, чтобы права косовских сербов были обеспечены. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее обострение ситуации в Косове.

В Кремле призывают стороны предпринять все усилия мирного характера, чтобы ситуация урегулировалась дипломатическим путём.

"Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации дело", — сказал Песков.