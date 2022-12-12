В Кремле указали на необходимость реализации прав косовских сербов
Дмитрий Песков: Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены
Россия выступает за то, чтобы права косовских сербов были обеспечены. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее обострение ситуации в Косове.
В Кремле призывают стороны предпринять все усилия мирного характера, чтобы ситуация урегулировалась дипломатическим путём.
"Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации дело", — сказал Песков.
Напомним, что ситуация с кризисом в Косове обострилась накануне после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.
ТАСС / EPA / DJORDJE SAVIC