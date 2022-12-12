Вучич не обращался за помощью к Путину из-за Косова
Песков заявил, что президент Сербии Вучич не обращался за помощью к Москве по ситуации в Косове и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обострением косовского кризиса. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, таких обращений не было", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что ситуация с кризисом в Косове обострилась накануне после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR).
На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK