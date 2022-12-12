Песков назвал личным выбором вступление Бута в ЛДПР
Вступление освобождённого из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае это не наш вопрос — это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — ну и слава богу. Это в данном случае его личное дело", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. А уже сегодня, 12 декабря, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.
ТАСС / Сергей Карпухин