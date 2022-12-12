Песков назвал личным выбором вступление Бута в ЛДПР

Вступление освобождённого из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае это не наш вопрос — это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — ну и слава богу. Это в данном случае его личное дело", — отметил представитель Кремля.