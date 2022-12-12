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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 14:23

Песков назвал личным выбором вступление Бута в ЛДПР

Вступление освобождённого из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае это не наш вопрос — это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — ну и слава богу. Это в данном случае его личное дело", — отметил представитель Кремля.

В КПРФ усомнились, что вступление Бута в ЛДПР было его личным решением
В КПРФ усомнились, что вступление Бута в ЛДПР было его личным решением

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. А уже сегодня, 12 декабря, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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