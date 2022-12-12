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12 декабря, 11:20

Конституцию РФ перевели на язык жестов

Конституцию РФ представили на русском языке жестов в синхронном и смысловом переводах

В России презентовали первое издание Конституции РФ, переведённое на язык жестов. Такую редакцию главного закона страны подготовили специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ) для людей с ограничениями слуха, пишет ТАСС.

"Это первый сигнальный экземпляр. Как он выглядит для чтения: после каждой статьи есть два QR-кода, один из которых является синхронным переводом, то есть тем переводом, который бытовой, но он не даёт точного, в нюансах, юридического понимания. А вот второй — это жестовый язык, который именно даёт понимание нюансов", — рассказал ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин.

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По его словам, никакого дополнительного софта устанавливать на гаджеты не нужно. QR-код сразу направляет пользователя на страницу с нужной статьёй. В электронном виде специальная редакция Конституции РФ будет доступна на сайте РГСУ, а в бумажном формате появится в специализированных организациях.

Работа над переводом Конституции РФ на язык жестов длилась почти с начала 2022 года. По задумке, так люди с ограниченными возможностями смогут быть более подкованными с юридической точки зрения, что позволит им грамотно и обоснованно защищать свои права. Хазин добавил, что в дальнейшем планируется перевести на русский жестовый язык и другие важные документы, такие как Гражданский, Трудовой и Семейный кодексы.

Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят главный документ страны. Лайф собрал интересные факты об основном законе.

Обложка ©

ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв

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