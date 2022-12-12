Большинство россиян уверены, что от Конституции РФ зависит жизнь в стране

Большинство наших сограждан уверены, что Конституция РФ — это не только основной закон, но и документ, влияющий на жизнь в стране. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа.

"Сегодня больше половины наших сограждан убеждены, что конституция — основной закон страны, от которого не только зависят все другие законы, но и то, как мы живём (54%). За три десятилетия с 1991 года показатель вырос на 13 п.п.", — говорится в исследовании, приуроченном ко Дню Конституции.

В основном такого мнения придерживаются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а среди 25–34-летних — 59%. Также подобную позицию озвучили лица с хорошим материальным состоянием (71%) и высшим образованием (59%). И только каждый пятый участник опроса (22%) полагает, что конституция нужна лишь государству, а на жизнь простых граждан она не влияет. Нашлись и пессимисты (20%), которые ответили ВЦИОМу, что основной закон страны — это набор "красивых слов".