Мощные снегопады привели к обрыву ЛЭП на Украине

На Украину обрушились сильные снегопады. Непогода уже привела к обрывам линий электропередачи, на дорогах городов образовались большие пробки.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, на борьбу со снегом были направлены более трёх тысяч сотрудников коммунальных служб, привлечены 283 единицы спецтехники. Ожидается, что завтра снегопады только усилятся.

Сильнее всего страдают жители Львова и области. Там обледенение и налипание снега привело к падению почти 120 деревьев, кроме того, почти в 30 местах оборвало ЛЭП, в результате чего в городе встали трамваи и троллейбусы. По словам главы Львовской области, без электричества остались 25 населённых пунктов, ещё 57 обесточены частично. Аварийные бригады работают над устранением последствий стихии.