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12 декабря, 09:49

Мощные снегопады привели к обрыву ЛЭП на Украине

На Украину обрушились сильные снегопады. Непогода уже привела к обрывам линий электропередачи, на дорогах городов образовались большие пробки.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, на борьбу со снегом были направлены более трёх тысяч сотрудников коммунальных служб, привлечены 283 единицы спецтехники. Ожидается, что завтра снегопады только усилятся.

Сильнее всего страдают жители Львова и области. Там обледенение и налипание снега привело к падению почти 120 деревьев, кроме того, почти в 30 местах оборвало ЛЭП, в результате чего в городе встали трамваи и троллейбусы. По словам главы Львовской области, без электричества остались 25 населённых пунктов, ещё 57 обесточены частично. Аварийные бригады работают над устранением последствий стихии.

Непогода в последние дни наблюдается и в Москве. Если на прошлой неделе город завалило снегом, то сегодня на столицу обрушился тропический ливень. Дороги превратились в реки, а тротуары — в снежное болото.

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Плавающие авто и разрушенные мосты: На Турцию обрушился сильнейший ливень

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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