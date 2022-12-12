Психолог объяснила, почему взрослые люди грызут ногти

Сосательный рефлекс присутствует у человека с рождения и связан с питанием, так как первая пища малыша — это грудное молоко. Однако если ребёнок чего-то не получает моментально, то он берёт в рот пальчики, находя в этом замену и успокаиваясь. Взрослый человек может при стрессе повторить детскую привычку и даже начать грызть ногти, рассказала Лайфу психолог Яна Аурова.

"Это успокаивает, это ещё один рефлекс срабатывает. Если человек живёт в стрессе, неважно в каком возрасте, он может опять про это "вспомнить". Если на уровне мозга, то образуется нейронная цепочка — связь о том, как можно себя быстро успокоить, срабатывает молниеносно", — объяснила она.

Зачастую родители мажут детям пальцы, чтобы они не тянули их в рот. Но это неверно, подчеркнула медик. Нужна какая-то адекватная замена, чтобы выработать привычку расслабляться по-другому. По словам Ауровой, помогут массажи, убирающие тонус и снимающие тревожность, а вот таблетки — крайний вариант. Главное здесь — создать новую нейронную связь. Такие советы применимы и для взрослых любителей погрызть ногти, уточнила доктор.

"Кто-то трубку, сигарету курит, кто-то жвачку жуёт. Можно делать опять же расслабляющий массаж пальцев, там есть точки разные, между большим пальцем и указательным, туда можно сильно нажимать периодически. Это одна из самых активных точек на теле. Можно эспандер взять, держать под рукой", — порекомендовала собеседница Лайфа.