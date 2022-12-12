Боррель перенял эстафету у Столтенберга и Байдена, перепутав Россию и Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины", сообщает РИА "Новости" . Дипломат перепутал Россию и Украину в заявлении для прессы, но своей ошибки не заметил и исправляться не стал.

"В пятницу вечером у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. Я говорил о смертной казни, выразил озабоченность в связи с этим вопросом, осуждение со стороны ЕС. Также говорил о санкциях, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украины", — заявил Боррель.