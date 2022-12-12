Боррель перенял эстафету у Столтенберга и Байдена, перепутав Россию и Украину
Жозеп Боррель пригрозил Ирану санкциями "за поддержку Украины", спутав её с Россией
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины", сообщает РИА "Новости". Дипломат перепутал Россию и Украину в заявлении для прессы, но своей ошибки не заметил и исправляться не стал.
"В пятницу вечером у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. Я говорил о смертной казни, выразил озабоченность в связи с этим вопросом, осуждение со стороны ЕС. Также говорил о санкциях, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украины", — заявил Боррель.
Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ошибочно призвал не поддерживать Украину, перепутав её с Россией. Но чемпионом по оговоркам по-прежнему остаётся президент США Джозеф Байден. Весной он перепутал Украину с Китаем, назвав его крупнейшим производителем пшеницы и объявив главной жертвой продовольственного кризиса. Позже Байден опять всё перепутал и "вооружил" "Джавелинами" Россию вместо Украины. А в ноябре президент США перепутал конфликт на Украине с Ираком, где умер его сын.
ТАСС / EPA / POOL / ANDREAS RENTZ