Путин назвал раскрытие потенциала молодёжи общенациональным приоритетом

Президент РФ Владимир Путин обратился с напутственными словами к участникам всероссийского студенческого форума "Твой ход" и лауреатам национальной премии "Студент года". В своём приветствии он отметил важность создания условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодёжи.

"Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодёжи — это общенациональный приоритет. Отрадно, что в такой масштабной работе деятельно участвует отечественное студенческое сообщество. Благодаря вашей созидательной энергии, энтузиазму и неравнодушию воплощаются в жизнь востребованные проекты в науке, технологиях и социальной сфере, в поисковом и волонтёрском движениях", — сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер особенно подчеркнул, что усилия участников форума направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Также они заботятся о благополучии родных городов и посёлков, уверен Путин.

Президент обратил внимание, что на форум в Москву приехали представители всех регионов страны, включая республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области. В столицу съехались руководители вузов и ссузов, лидеры студенческого самоуправления и победители конкурса "Твой ход", финалисты премии "Студент года – 2022" и просто талантливые, энергичные, целеустремлённые юноши и девушки, которых объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезным своей стране, внести личный вклад в её развитие, считает Путин.

Он выразил уверенность, что форум предоставит участникам отличную возможность пообщаться, обменяться опытом, а его решения будут содействовать запуску новых, перспективных идей и инициатив. Глава государства пожелал участникам успехов и всего самого доброго.