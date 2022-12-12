Путин назвал раскрытие потенциала молодёжи общенациональным приоритетом
Президент РФ Владимир Путин обратился с напутственными словами к участникам всероссийского студенческого форума "Твой ход" и лауреатам национальной премии "Студент года". В своём приветствии он отметил важность создания условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодёжи.
"Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодёжи — это общенациональный приоритет. Отрадно, что в такой масштабной работе деятельно участвует отечественное студенческое сообщество. Благодаря вашей созидательной энергии, энтузиазму и неравнодушию воплощаются в жизнь востребованные проекты в науке, технологиях и социальной сфере, в поисковом и волонтёрском движениях", — сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер особенно подчеркнул, что усилия участников форума направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Также они заботятся о благополучии родных городов и посёлков, уверен Путин.
Президент обратил внимание, что на форум в Москву приехали представители всех регионов страны, включая республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области. В столицу съехались руководители вузов и ссузов, лидеры студенческого самоуправления и победители конкурса "Твой ход", финалисты премии "Студент года – 2022" и просто талантливые, энергичные, целеустремлённые юноши и девушки, которых объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезным своей стране, внести личный вклад в её развитие, считает Путин.
Он выразил уверенность, что форум предоставит участникам отличную возможность пообщаться, обменяться опытом, а его решения будут содействовать запуску новых, перспективных идей и инициатив. Глава государства пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
Форум "Твой ход" проходит в Москве с 11 по 17 декабря, организаторами выступают Росмолодёжь, Минобрнауки и АНО "Россия — страна возможностей". В нём принимают участие около 5000 студентов, ректоров и проректоров со всей страны. На мероприятии подведут итоги конкурса "Студент года". Также в рамках форума пройдут встречи ректоров вузов, встречи студентов с героями СВО, различные конкурсы и акции. Церемония открытия второго сезона Всероссийского конкурса для студентов "Твой ход" состоялась в День российского студенчества, 25 января, в Москве.