Эти тревожные сигналы говорят о том, что вашему ребёнку нужен психолог

Некоторые факторы в поведении ребёнка, в частности заикание и мутизм, могут являться сигналами для посещения доктора. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

Примерно с 12 лет могут возникать "сверхценные" идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение Фото © Shutterstock

Специалист объяснила, что в зависимости от возраста психологические проблемы проявляются по-разному. Например, с рождения до четырёх лет это нарушение сна, аппетита, отрыжка, частый плач и колики. А с четырёх до десяти лет признаком психологического неблагополучия может быть нарушение мочеиспускания, а также дефекации. Также в этот период к соматическим проблемам могут добавиться нарушения движения и речи: тик, гиперактивность, заикание и мутизм.

"С шести до семи лет появляются страхи. Примерно с 12 лет могут возникать "сверхценные" идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение. Именно в этот период чаще встречаются расстройства настроения", — рассказала психотерапевт.

По словам Вирт, в таких случаях потребуется консультация психолога. Сигналом для обращения к врачу также является беспричинная или чрезмерная раздражительность, существующая более нескольких месяцев. Если ребёнок сложно сходится с другими детьми, если он тревожен, склонен к образованию страхов, также можно посетить профильного специалиста.

Консультация психолога будет необходима при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку Фото © Shutterstock

"Консультация психолога будет необходима при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку. Несмотря на то что терапию будет получать ребёнок, родители тоже будут включаться в работу, чтобы помогать ему дома. Им будет необходимо следовать рекомендациям специалиста", — заключила собеседница Лайфа.