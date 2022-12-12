Эти тревожные сигналы говорят о том, что вашему ребёнку нужен психолог
Доктор Вирт: Заикание, страхи и нарушение питания ребёнка — сигналы для посещения психолога
Некоторые факторы в поведении ребёнка, в частности заикание и мутизм, могут являться сигналами для посещения доктора. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.
Примерно с 12 лет могут возникать "сверхценные" идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение
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Специалист объяснила, что в зависимости от возраста психологические проблемы проявляются по-разному. Например, с рождения до четырёх лет это нарушение сна, аппетита, отрыжка, частый плач и колики. А с четырёх до десяти лет признаком психологического неблагополучия может быть нарушение мочеиспускания, а также дефекации. Также в этот период к соматическим проблемам могут добавиться нарушения движения и речи: тик, гиперактивность, заикание и мутизм.
"С шести до семи лет появляются страхи. Примерно с 12 лет могут возникать "сверхценные" идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение. Именно в этот период чаще встречаются расстройства настроения", — рассказала психотерапевт.
По словам Вирт, в таких случаях потребуется консультация психолога. Сигналом для обращения к врачу также является беспричинная или чрезмерная раздражительность, существующая более нескольких месяцев. Если ребёнок сложно сходится с другими детьми, если он тревожен, склонен к образованию страхов, также можно посетить профильного специалиста.
Консультация психолога будет необходима при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку
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"Консультация психолога будет необходима при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку. Несмотря на то что терапию будет получать ребёнок, родители тоже будут включаться в работу, чтобы помогать ему дома. Им будет необходимо следовать рекомендациям специалиста", — заключила собеседница Лайфа.
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