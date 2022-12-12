Диетолог реабилитировала дрожжевой хлеб

Хлеб — это углеводы, которых в сбалансированном рационе должно быть около 50%. Так, здоровому человеку достаточно употреблять в день до трёх ломтиков хлеба, а людям с лишним весом следует снизить количество до одного. При полном отказе от хлеба стоит заменить его медленными углеводами, например макаронами из твёрдых сортов пшеницы, гречневой, рисовой или перловой кашами, из которых организм и будет черпать энергию. Об этом Лайфу рассказала диетолог Ирина Мансурова.

"Какой хлеб полезен, а какой вреден, давайте разберёмся. Существует убеждение, что дрожжевой хлеб вреден, ведь дрожжи, по мнению многих, нарушают пищеварение и вызывают вздутие живота, а грибы всасываются в кровь. На самом же деле, бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта — всего лишь маркетинговый ход", — пояснила эксперт.

Диетолог Ирина Мансурова. Фото предоставлено LIFE

Даже если дрожжи не используют при замесе теста, это не значит, что их там нет. Различного рода закваски — это не что иное, как разрыхляющий агент, содержащий многочисленную микрофлору, отметила Мансурова. По сути, дрожжевой и бездрожжевой хлеб — это одно и то же.

Максимальная температура, которую способны выдержать отдельные виды дрожжей, — 60 градусов. Тесто же превращается в хлебобулочные изделия при 180–220 градусах, а в центре мякиша температура достигает 96 градусов. Получается, в пропечённом хлебе дрожжевых клеток быть не может. Процессы брожения провоцируют не дрожжи, а сахар, мучные изделия, шлифованные крупы и прочее. Кроме того, такая пища является питательной средой для золотистого стафилококка, предупредила диетолог.

Что касается глютена, то это особый растительный белок, который содержится во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. А бояться его стали из-за диагноза американских врачей — "врождённая чувствительность к глютену". В итоге люди решили, что аллергия на глютен есть чуть ли не у каждого второго, однако на деле она встречается чаще у детей и проходит к 12 годам.

При этом стоит отметить, что в состав покупного хлеба часто входят сахарозаменители, чрезвычайно аллергенные и вредные для всех виды маргарина и лёгкие масла, являющиеся виновниками образования онкологических заболеваний и атеросклероза. Они не усваиваются организмом даже здорового человека и создают большую нагрузку на печень. Кроме того, в любом промышленном хлебе обязательно содержатся яичный порошок, сухое молоко, разрыхлители, консерванты, напомнила специалист.

Вместо белого диетолог посоветовала покупать хлеб из цельных зёрен и из муки грубого помола, например чёрный ржаной, бородинский, отрубной, кукурузный, солодовый, гречневый, горчичный. Хлеб из цельнозерновой муки содержит пищевые волокна, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и дают продолжительное чувство сытости, а также снижают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такой продукт оказывает пребиотический эффект, стимулируя рост и нормальное функционирование полезной микрофлоры кишечника, что влечёт за собой укрепление иммунного ответа, снижение воспалительных процессов.

"В простом же белом хлебе полезные вещества и клетчатка практически отсутствуют, так как для его приготовления используется мука из шлифованного зерна — сырья без оболочки, которая как раз и содержит в себе всю пользу. Чем меньше обработаны зерна, тем дольше они перевариваются, снабжая организм важными для него веществами", — уточнила Мансурова.

Кроме того, подсушенный хлеб, хлеб из тостера намного полезнее свежего, поскольку имеет более низкий гликемический индекс. Он способствует улучшению перистальтики кишечника, регулирует уровень глюкозы в крови и нормализует аппетит, заключила собеседница Лайфа.