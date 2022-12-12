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12 декабря, 09:26

Путин и Алиев обсудили вопросы реализации карабахских договорённостей

Президент России Владимир Путин провёл разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили тему трёхсторонних соглашений между Москвой, Баку и Ереваном, включая вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе. Стороны также договорились сохранять дальнейшие контакты, сообщили в Кремле.

"Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе", — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

А накануне, 11 декабря, Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Факт разговора подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Стороны обсудили вопросы товарооборота между странами, подняли тему энергетики и рассмотрели ход выполнения зерновой сделки, заключённой Россией, Украиной, Турцией и ООН.

Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту

Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC / Сергей Бобылев

Максим Плетнёв

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