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12 декабря, 09:29

Новая напасть: Тропический дождь в Москве сменит мощный снегопад

Синоптик Тишковец раскрыл, когда тропический дождь в Москве сменит снегопад

Зима скоро вернёт свои позиции, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, пришедший в столичный регион тропический дождь уже в ночь на среду превратится в снегопад.

"К середине недели в Москву и Подмосковье вернутся лёгкие морозы, пройдут обильные снегопады. Благодаря этому снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит до 15–18 сантиметров, а к выходным опять образуются двадцатисантиметровые сугробы", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Пока в столице выпало около 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье все 55%. Уже был побит рекорд 1960 года по осадкам и не исключено, что до конца дня он ещё может обновиться из-за непрекращающегося дождя.

Москвичи делятся видео с последствиями тропического ливня в столице

Москвичи делятся видео с последствиями тропического ливня в столице

Кроме того, в результате дождя, который накрыл столицу, высота сугробов снизилась почти вдвое. Ещё вчера утром на главной метеостанции ВДНХ высота сугробов была 20 сантиметров. Сегодня эти показатели составили 12 сантиметров, на Балчуге — 13 сантиметров, в Тушине — 15 сантиметров. Однако в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до семи сантиметров.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер

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