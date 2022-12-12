Новая напасть: Тропический дождь в Москве сменит мощный снегопад
Синоптик Тишковец раскрыл, когда тропический дождь в Москве сменит снегопад
Зима скоро вернёт свои позиции, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, пришедший в столичный регион тропический дождь уже в ночь на среду превратится в снегопад.
"К середине недели в Москву и Подмосковье вернутся лёгкие морозы, пройдут обильные снегопады. Благодаря этому снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит до 15–18 сантиметров, а к выходным опять образуются двадцатисантиметровые сугробы", — рассказал он в эфире радио Sputnik.
Пока в столице выпало около 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье все 55%. Уже был побит рекорд 1960 года по осадкам и не исключено, что до конца дня он ещё может обновиться из-за непрекращающегося дождя.
Кроме того, в результате дождя, который накрыл столицу, высота сугробов снизилась почти вдвое. Ещё вчера утром на главной метеостанции ВДНХ высота сугробов была 20 сантиметров. Сегодня эти показатели составили 12 сантиметров, на Балчуге — 13 сантиметров, в Тушине — 15 сантиметров. Однако в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до семи сантиметров.
ТАСС / Станислав Красильников