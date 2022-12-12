Названы угощения с новогоднего стола, которые разжигают зверский аппетит

Длительное употребление алкоголя, а также специи, пряности, кислые продукты и традиционные новогодние блюда могут привести к лишнему весу и перееданию, поскольку повышают аппетит. Об этом рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и к.м.н. Наталия Тананакина.

"Переедание часто приводит к лишнему весу, вздутию живота, вызывает изжогу и тошноту. Чрезмерная еда и употребление алкогольных напитков в течение одной новогодней ночи не так страшны для здоровья, как если такой образ жизни растянется на неделю и больше", — пояснила эндокринолог.

Тананакина предупредила, что специи и пряности за счёт стимуляции слизистой желудка повышают секрецию пищеварительных ферментов, что приводит к повышению аппетита и, соответственно, перееданию. В этот список входят и кислые продукты — лимонный сок, маринады с уксусом, острое, солёное.

Алкоголь, особенно на голодный желудок, тоже стимулирует аппетит и ослабляет контроль, в результате чего избыточное употребление пищи практически неизбежно, объяснила Тананакина. Поэтому, несмотря на то что вкусная еда считается главным атрибутом праздника, только ею ограничиваться не стоит.

"Общайтесь, танцуйте, двигайтесь, гуляйте. Чем вы активнее, тем меньше времени проведёте за столом", — посоветовала врач.