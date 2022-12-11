5 настольных игр, которые превратят новогодний вечер в увлекательное приключение

Развлечения сегодня отличаются редким изобилием — на любые вкусы, запросы и предпочтения. Чтобы приобщиться к этому многообразию, не нужно даже выходить из дома: компьютер, планшет, смартфон или какой-то аналогичный гаджет есть сегодня практически у каждого, и под них существует огромное количество игр — как стационарных, так и онлайновых. Однако если вы собрались на новогодние торжества в домашней обстановке и хотите провести время весело и с удовольствием, мало что сравнится с настольными играми. И если вы не знаете, что выбрать, обратите внимание на пять самых популярных настолок этого сезона. Обзор специально для Лайфа сделал ведущий, актёр театра и кино Семён Якубов.

"Мемология"

Игра "Мемология" — идеальный вариант для тех, кто в новогоднюю ночь готов показать искромётное чувство юмора. Фото © OZON

Если собравшиеся на новогоднюю вечеринку любят веселье и хорошие шутки, "Мемология" — идеальный вариант подлить в общий огонь немало искромётного коктейля. Потому что каждый, у кого есть чувство юмора, уже мемолог, по крайней мере в душе! Игра поможет проявить все грани этого потрясающего таланта и посоревноваться в нём с другими. В ней как раз и занимаются созданием мемов, соединяя известные фото с фразами, отпечатанными на картах.

Если вечер Нового года или посленовогодние праздники начали утрачивать драйв, "Мемология" легко изменит ситуацию и станет центральным хитом торжества Семён Якубов Ведущий, актёр театра и кино

"Мафия"

В "Мафию" любят играть, кажется, вообще все, оно и понятно: игра очень увлекательная и захватывающая, дарит острые ощущения. Фото © Shutterstock

Психология и азарт, острота ощущений и интрига — всё это ждёт тех, кто в новогоднюю ночь погрузится в щекочущий нервы мир "Мафии". Игра, в которой мафия просыпается как раз тогда, когда весь остальной мир закрывает глаза, как нельзя лучше подходит тёмному времени суток. Игровой процесс оказывается сочетанием расчёта и знания тайных пружин психики ваших друзей, а также умения слиться с той ролью, которую нужно сыграть, чтобы завоевать доверие и добиться желаемого.

Спектр игровых персонажей примечательно широк: помимо вполне ожидаемых детективов, адвокатов и мафиозных боссов здесь есть даже целители Семён Якубов Ведущий, актёр театра и кино

"Имаджинариум"

"Имаджинариум" с его фэнтезийной атмосферой, яркими фигурами и красочными иллюстрациями вполоборота растормошит новогоднюю компанию, если вдруг кто-то из гостей заскучал над тарелкой с оливье. Фото © Mosigra

Лёгкий способ ненапряжённо и весело растормошить новогоднюю компанию — предложить собравшимся сыграть в "Имаджинариум", с его фэнтезийной атмосферой, красочными иллюстрациями и яркими фигурами. Логика пусть остаётся в обычном мире, потому что игровой процесс построен на произвольных ассоциациях.

С первых минут становится ясно: в мозгах у ваших друзей таится столько необычностей, что смех станет вашим нормальным состоянием, и заканчивать этот поток бесшабашностей никому не захочется Семён Якубов Ведущий, актёр театра и кино

"Экивоки"

В "Экивоки" с радостью сыграют и дети, и взрослые: в этой настолке отсутствуют ограничения для полёта фантазии. Фото © Mosigra

Интриги, "остринки" и потоки ярких эмоций — вот главные изюминки этой мегапопулярной игры. Потому что игривое французское слово "экивок" — это двусмысленный намёк, ответ с увёрткой, со всеми ухищрениями и недоговорками. Объясняйте слова другим, но никогда не называйте вещи своими именами и старайтесь раскусить, на что намекают другие.

Нетрудно догадаться, что такой подход запросто увлечёт детскую аудиторию и мгновенно поднимет "игривый градус" взрослых игроков, потому что ограничений для полёта фантазий здесь никаких Семён Якубов Ведущий, актёр театра и кино

"Манчкин"

"Манчкин" — это классика, ставшая со временем лишь увлекательнее и лучше. За игрой в эту настолку можно провести вообще все новогодние праздники. Фото © Mosigra

Классика мира настолок в её современной интерпретации, ставшая со временем только увлекательнее и лучше. Компания отправляется в полноценный фэнтезийный квест за изумительным сокровищем, для чего нужно проделать долгий путь, собрать магические предметы и зелья, побеждая противников-монстров и устраивая сюрпризы другим игрокам.