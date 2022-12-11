10 зверьков, похожих на сказочных существ, но найти их можно на нашей планете

"Лягушкороты. Эти птицы были так названы из-за плоского крючковатого клюва, который они открывают так же широко, как и лягушки"

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"Осьминог Дамбо. Этого милашку назвали так из-за ушей, которые редко встретишь у осьминогов. Питается ракообразными, двустворчатыми моллюсками и червями"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Рыжеплечая хоботковая собачка. Обитает в густых лесах низин гор Кении и Танзании"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Крошечное неопознанное существо длиной всего 5 миллиметров было найдено в тропических лесах Суринама экологами, открывшими 60 новых видов во время исследовательской экспедиции в 2012 году"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Сальпы. Для того чтобы передвигаться под водой, существа сокращаются, прокачивая воду через студенистое тело. Их реактивное движение — одна из самых эффективных моделей, известных в животном мире. Сальпа процеживает перекачиваемую воду через внутренние фильтры, питаясь фитопланктоном"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Мадагаскарская руконожка, или ай-ай. Обитает, логично, на Мадагаскаре. Но совсем не такая милая, как мы все привыкли, правда?"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Цветочные богомолы. Раскраска им нужна, чтобы мимикрировать под цветы. Но не для того, чтобы прятаться, а, наоборот, — чтобы привлекать внимание жертв"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Ящерица молох. Также известна как колючий дьявол. Вырастает до 20 сантиметров в длину и может жить до 20 лет!"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Атлантическая зубатка, также известная как морской волк, атлантический сом, океанский сом, рыба-дьявол, волк-угорь"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strangest_wildlife

"Квокка. По праву считается самым счастливым животным"