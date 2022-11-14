10 самых диких аллергий, которые звучат как выдумка, но существуют на самом деле

"Средства для стирки. Если вы надели недавно постиранную одежду, а кожа под ней начала покалывать или чесаться, то, очевидно, у вас аллергия на красители или отдушки в стиральном порошке. Нужно переходить на гипоаллергенные средства", — AskReddit.

"Аллергия на пластыри! Мой организм реагирует на акрилат и метакрилат — химические вещества, которые обычно используют в пластырях, чтобы сделать их клейкими. Обычно аллергия выражается в виде контактного дерматита", — effthedab.

Фото © Shutterstock

"Вибрации! У людей, страдающих вибрационной крапивницей, контакт с чем-то, что вибрирует, например с газонокосилкой или мотоциклом, может вызвать зуд, отёк, нечёткое зрение и головные боли", — AskReddit.

"Солнце. Любая часть моего тела, если её подержать под солнцем где-то минут сорок, покрывается ужасной крапивницей. Интересно, что сами высыпания появляются только через день–два", — TRIGMILLION.

"Физические нагрузки. Анафилаксия, вызванная физическими нагрузками, является редким заболеванием. Могут появиться покраснение, крапивница, хрипы, тошнота и многие другие симптомы", — AskReddit.

"Помидоры. Не то чтобы совсем редкость, но представьте, каково мне, итальянцу, когда у меня аллергия на помидоры?! Обычно эта аллергия проявляется синдромом оральной аллергии (ОАС), крапивницей, дерматитом, ринитом, болью в животе и анафилаксией", — Trinket97.

Фото © Shutterstock

"Жара. Когда человек с этой аллергией подвергается воздействию тепла или потеет, у него могут появиться маленькие ужасно зудящие рубцы. Это называется холинергическая крапивница", — MrGruntsworthy.

"Прикосновения. У людей с дермографизмом даже лёгкая царапина превращается в выпуклую красную линию и вызывает отёк кожи. Примерно пять процентов населения страдают дермографизмом, хотя многие даже не обращаются за медицинской помощью", — AskReddit.

"Трава! Аллергия на траву часто сопровождается симптомами грозовой астмы или аллергического ринита: зудом в глазах и горле, чиханьем и насморком. Всё из-за контакта с пыльцой трав", — AbheyBloodmane.

Фото © Shutterstock