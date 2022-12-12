Охранник-смельчак в одиночку кинулся тушить пожар в ТЦ в Балашихе и едва не погиб

Спасатели уточнили состояние охранника, пострадавшего при пожаре в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Мужчина отравился угарным газом при попытке самостоятельно справиться с огнём, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"К сожалению, один у нас пострадавший из числа обслуживающего персонала ТЦ. Он находится в центральной районной больнице, угрозы жизни и здоровью нет. Отравление угарным газом", — сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.