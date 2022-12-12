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12 декабря, 09:43

Охранник-смельчак в одиночку кинулся тушить пожар в ТЦ в Балашихе и едва не погиб

Охранник ТЦ "Стройтракт" в Балашихе пытался сам потушить пожар и отравился угарным газом

Спасатели уточнили состояние охранника, пострадавшего при пожаре в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Мужчина отравился угарным газом при попытке самостоятельно справиться с огнём, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"К сожалению, один у нас пострадавший из числа обслуживающего персонала ТЦ. Он находится в центральной районной больнице, угрозы жизни и здоровью нет. Отравление угарным газом", — сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

Как стало известно Mash, охранник оказался настоящим смельчаком и пытался самостоятельно потушить пламя. Возгорание произошло, когда сотрудник сдавал смену. В тот момент он вместе с коллегами обедал в столовой, попытался растянуть пожарные рукава при задымлении, однако не успел и надышался гарью.

Лайф публикует видео начала масштабного пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Лайф публикует видео начала масштабного пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Напомним, сегодня мощный пожар произошёл в подмосковной Балашихе. Огонь охватил территорию торгового комплекса "Стройпарк". Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. В МЧС присвоили пожару четвёртый номер сложности. К счастью, возгорание удалось локализовать на площади девять тысяч квадратных метров.

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LIFE

Николь Вербер

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