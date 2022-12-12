"Взбесившийся" КамАЗ взял на таран две легковушки и маршрутку, один человек погиб

Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Алексинском районе Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Произошло столкновение маршрутного транспортного средства "Ивеко" и манипулятора КамАЗ... В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров данного автомобиля получили травмы", — уточнили в полиции.

В региональном УМВД добавили, что после столкновения микроавтобус съехал в кювет. По данным полиции, он перевозил пассажиров по маршруту Тула – Алексин.

Причиной аварии стал сбой в работе одного из аутригеров — фиксирующей опоры манипулятора. Предварительно, из-за сбоя она находилась в выдвинутом состоянии во время движения КамАЗа. Также незадолго до столкновения большегруз успел повредить ещё два автомобиля — "Хёндай" и "Лада-Гранта".